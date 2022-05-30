В Ростове-на-Дону на дне реки нашли сумку с телом ребенка

В Ростове-на-Дону обнаружили тело ребенка со следами насильственной смерти. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Труп лежал в вещевой сумке на дне реки Темерник. По данным следователей, на вид мальчику 5-7 лет. На теле есть признаки того, что ребенка убили.
Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
Как уточняет телеграм-канал «112», труп обнаружили местные рыбаки. Тело было замотано в пакеты, в сумку преступник положил камни для утяжеления.
В ближайших детсадах и школах сотрудники учреждений проверяют местонахождение всех детей.
Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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