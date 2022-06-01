Два человека насмерть отравились в Подмосковье

В подмосковном Подольске насмерть отравились два человека, еще один пострадавший госпитализирован. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в жилом доме на Садовом проезде в микрорайоне Львовский. Предположительно, причиной смерти стало пищевое отравление, передает ТАСС.
Обстоятельства и точная причина отравления выясняются.
Меж тем, как сообщает «Московский Комсомолец», по предварительной версии следствия, к летальному исходу привело отравление угарным газом. Жертвой стала супружеская пара, пострадала их взрослая дочь.
Подмосковная прокуратура взяла на контроль расследование гибели двух человек в Подольске. «Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом, контролируются прокуратурой», – говорится в сообщении ведомства.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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