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Суббота, 4 июня 2022, 16:11 мск

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Украинские войска снова обстреляли Брянскую область

Сегодня Вооруженные силы Украины обстреляли село Случевск Погарского района, в результате чего один из местных жителей получил осколочное ранение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Среди жителей есть один пострадавший – мужчина получил легкое осколочное ранение», – уточнил губернатор в комментарии в соцсетях.

Богомаз сообщил, раненый доставлен в Погарскую ЦРБ, ему оказана всесторонняя медицинская помощь.

«На месте происшествия работают все оперативные службы», – сообщил глава региона.

Стоит отметить, что это не первое подобное ЧП в приграничной Брянской области. Ранее обстрелам с украинской стороны подвергались погранпункт ФСБ в районе Белая Березка. В середине апреля украинские вооруженные силы обстреляли поселок Климово, в результате чего пострадали семь человек, загорелись два жилых дома. По данным фактам Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Брянск, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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