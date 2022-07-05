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Вторник, 5 июля 2022, 15:03 мск

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Из колонии под Пермью сбежал осужденный за убийство

В Пермской крае совершил побег осужденный за убийство 32-летний Иван Букков. Беглеца разыскивает полиция.

Мужчина был признан виновным в убийстве в 2008 году. Он перерезал горло водителю такси. При этом убийца отвечал на звонки с телефона своей жертвы и разговаривал с женой убитого таксиста, утверждая, что ее супруг не хочет с ней общаться. Букков скрылся с места преступления на автомобиле убитого, сообщает Telegram-канал Shot.

Кроме того, он причастен к другому нападению. Тогда Букков с сообщником похитили девушку-таксиста и заперли ее в багажнике. В какой-то момент похитители увлеклись употреблением спиртного, а потерпевшей удалось сбежать.

Букков отбывал наказание в исправительной колонии поселка Красный Берег. Предположительно, он сбежал во время выполнения работ, отсутствие заключенного заметили только в ходе вечерней проверки.

Пермь, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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Поволжье, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,