российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 7 июля 2022, 14:14 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Казахстане воспитатель сломала ребенку ключицу

В Казахстане воспитательница детского сада нанесла травму ребенку. Женщину уволили, а заведующую привлекли к дисциплинарной ответственности.

Видео, свидетельствующее о жестоком обращении, появилось в соцсетях. На кадрах воспитательница детского сада резко дергает стул, на котором сидит ребенок. Малыш упал и сломал себе ключицу.

Позже стало известно, инцидент произошел в КГКП «Ясли-сад № 61 в городе Костанай. Как сообщили местным СМИ в дошкольном учреждении, воспитательницу уволили.

Кроме того, заведующую детского сада, где произошел инцидент, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Алма-Ата, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Казахстан

В Казахстане взрыв произошел на нефтяном месторождении / В Алма-Ате вернули масочный режим из-за роста заболеваемости / МВД накрыло международную группу по производству наркотиков / В Казахстане раскрыли случай торговли людьми / Нефть из Казахстана получила собственное название из-за санкций против РФ / За поправки в конституцию Казахстана проголосовали более 77% граждан / Явка на референдуме в Казахстане превысила 50% / Россия призвала страны ЕАЭС ограничить экспорт зерна

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Общество, Скандалы и происшествия, Казахстан,