В Казахстане воспитатель сломала ребенку ключицу

В Казахстане воспитательница детского сада нанесла травму ребенку. Женщину уволили, а заведующую привлекли к дисциплинарной ответственности.

Видео, свидетельствующее о жестоком обращении, появилось в соцсетях. На кадрах воспитательница детского сада резко дергает стул, на котором сидит ребенок. Малыш упал и сломал себе ключицу.

Позже стало известно, инцидент произошел в КГКП «Ясли-сад № 61 в городе Костанай. Как сообщили местным СМИ в дошкольном учреждении, воспитательницу уволили.

Кроме того, заведующую детского сада, где произошел инцидент, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Алма-Ата, Зоя Осколкова

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