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Понедельник, 11 июля 2022, 14:23 мск

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В Белоруссии убили и сожгли двоих предпринимателей из Татарстана

В Белоруссии обнаружили убитыми двоих мужчин. Как оказалось, они приехали из России, купить грузовик. Однако продавец с сообщниками решил присвоить деньги и избавиться от покупателей.

По данным портала «Беларусь Сегодня», тело россиянина было найдено во время тушения пожара в лесополосе. Спустя две недели в том же лесу обнаружили труп еще одного человека. Следствие установило, что останки принадлежат двум россиянам 38 и 42 лет.

Мужчины приехали из Набережных Челнов. Они договорились со своим бизнес-партнером о покупке грузовика. Но тот сговорился с братом, убил предпринимателей, а тела вывез в лес и поджег, чтобы скрыть следы преступления.

Главного обвиняемого приговорили к пожизненному заключению, его брата-соучастника отправили в колонию на 30 лет. Кроме того, к 20 годам лишения свободы приговорили пасынка организатора убийства, который нашел для отчима оружие.

Минск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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