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Четверг, 14 июля 2022, 10:35 мск

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Спецслужбы задержали пособников террористов в пяти регионах России

Спецслужбы задержали пособников террористов, которые собирали деньги на нужды боевиков запрещенной международной организации. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Подозреваемых задержали в пяти регионах – Кабардино-Балкарской Республике, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областях. Установлено, что участники преступной группировки создали сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц.

Деньги отправлялись на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне Сирийской Арабской Республики, сообщили в ФСБ.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. В ходе обысков по местам жительства подозреваемых были обнаружены доказательства их незаконной деятельности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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