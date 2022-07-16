Под Ростовом мужчина расстрелял семью из пяти человек

В Ростовской области мужчина с ружьем расправился с семьей. Он застрелил троих взрослых, ребенка и ранил маленькую девочку. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла накануне в городе Новошахтинске. В доме обнаружили тела супругов, их родственницы и ее трехлетнего сына. Четырехлетняя девочка была госпитализирована с огнестрельным ранением. За ее жизнь сейчас борются врачи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. «а,в» ч.2 ст. 105 УК РФ ( убийство двух и более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), сообщили в региональном управлении СКР.

Предполагается, что мужчина, у которого был конфликт с отцом семейства, открыл стрельбу из охотничьего ружья 12-го калибра. Личность подозреваемого установлена, его разыскивают правоохранители.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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