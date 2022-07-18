российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 июля 2022, 16:04 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Кабардино-Балкарии неизвестный застрелил двух человек

В Кабардино-Балкарии вооруженный мужчина убил директора психоневрологического интерната и его охранника. Возбуждено уголовное дело, преступника разыскивают.

По данным следствия, неизвестный в маске вошел в здание психоневрологического интерната в Чегемском районе и открыл огонь. В результате погибли директор учреждения и начальник охраны.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Убийца с места преступления скрылся. Его поисками занимаются правоохранительные органы.

Нальчик, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Убийства

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве семьи / Под Ростовом мужчина расстрелял семью из пяти человек / Житель Ленобласти устроил охоту на отдыхающих на озерах / В Белоруссии убили и сожгли двоих предпринимателей из Татарстана / В США три человека погибли, семеро ранены в перестрелках / В доме убийцы японского экс-премьера обнаружили взрывчатку / Бывший премьер-министр Японии скончался от полученных ранений / Канадец заживо сжег незнакомку на автобусной остановке

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,