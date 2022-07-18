В Кабардино-Балкарии неизвестный застрелил двух человек

В Кабардино-Балкарии вооруженный мужчина убил директора психоневрологического интерната и его охранника. Возбуждено уголовное дело, преступника разыскивают.

По данным следствия, неизвестный в маске вошел в здание психоневрологического интерната в Чегемском районе и открыл огонь. В результате погибли директор учреждения и начальник охраны.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Убийца с места преступления скрылся. Его поисками занимаются правоохранительные органы.

Нальчик, Зоя Осколкова

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