Житель Башкирии насмерть забил инвалида и отрубил ему ноги

В Башкирии ранее судимый мужчина подозревается в убийстве инвалида. Преступник пытался расчленить жертву, чтобы спрятать тело. Об этом сообщает региональное управление СКР.

В правоохранительные органы обратился брат 57-летнего инвалида II группы. Он сообщил, что родственник, проживающий в деревне Биккужа Зианчурского района, два дня не выходит на связь. Прибывшие на место оперативники обнаружили неподалеку от дома тело без нижних конечностей. Ноги трупа лежали в тазике, накрытом ведром.

В ходе расследования удалось установить личность подозреваемого. По версии следствия, 31-летний мужчина пришел в гости к инвалиду, где они распивали спиртное с еще одним местным жителем. Когда третий ушел, между оставшимися мужчинами произошла ссора. Гость нанес фрагментом деревянной оконной рамы не менее 10 ударов по голове инвалида, после чего ударил его обухом топора. Пострадавший скончался на месте.

Убийца решил спрятать труп, отрубил ему ноги, которые оставил во дворе, а тело забросал ветками. Затем он уехал из деревни. Однако скрыться преступнику не удалось, его задержали.

Уфа, Зоя Осколкова

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