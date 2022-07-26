В Великобритании серийный убийца может выйти на свободу

В Великобритании маньяк, убивший 11 человек, может в скором времени выйти из тюрьмы. Он подал прошение о досрочном освобождении. Об этом сообщает The Sun.

Патрик Маккей был признан виновным в убийстве трех человек – священника, 87-летней женщины и ее четырехлетнего внука. Однако есть подозрения, что его жертвами стали в общей сложности 11 человек.

Маньяк стал известен после убийства священника, чье изрубленное тело нашли в ванной, полной крови. Маккея арестовали в 1975 году и приговорили к пожизненному лишению свободы.

На днях осужденный подал прошение в Совет по условно-досрочному освобождению. Слушание должно состояться в сентябре. Маккей характеризуется, как образцовый заключенный, если дело будет рассмотрено в его пользу, то он выйдет на свободу к Рождеству.

Лондон, Зоя Осколкова

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