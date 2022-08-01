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Понедельник, 1 августа 2022, 16:52 мск

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Грабитель-рецидивист ночью проник в дом и надругался над девушкой в Подмосковье

В Подмосковье рецидивист ночью пробрался в частный дом ради ограбления и изнасиловал спящую там девушку. Инцидент произошел в Коломне. В полицию обратился отец пострадавшей.

Мужчина рассказал, что 31 июля преступник проник в дом по улице Новая, а затем надругался над его дочерью, сообщает Рен ТВ. После изнасилования злоумышленник украл телефон жертвы и сбежал.

Правоохранители по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Им оказался проживающий в Воскресенске 38-летний ранее судимый рецидивист. С 1999 года он был неоднократно судим за ограбления и сексуальное насилие.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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