В Подмосковье горела воинская часть

В подмосковном Долгопрудном произошел пожар на территории воинской части. На данный момент возгорание потушили. Информации о пострадавших не поступало.

По данным регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в ведомство в 1:15. Отмечалось, что горел жилой дом по улице Восточная, напротив дома №33. «На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление из-под кровли», – говорится в сообщении.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что по этому адресу находится территория воинской части.

Площадь пожара составила 1,2 тыс. квадратных метров, уточнили спасатели. В тушении были задействованы 37 человек и девять единиц техники.

Пожар к утру ликвидировали. «Информации о пострадавших нет», – сказал источник.

По информации телеграм-канала Baza, горело деревянное здание, в котором находилась казарма. Отмечается, что в здании были «срочники и персонал», всех эвакуировали.

Москва, Наталья Петрова

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