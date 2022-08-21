Трагедия в Подмосковье: мужчина и его восьмимесячная дочь выпали из окна

В Подмосковье мужчина и его восьмимесячная дочь погибли, выпав из окна жилого дома. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По информации региональной прокуратуры, тела мужчины 1990 года рождения и его дочери 2021 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты, были обнаружены под окнами жилого дома по улице Центральная в Балашихе. СМИ уточняют, что ребенку было восемь месяцев.

Надзорное ведомство проводит проверку по факту гибели девочки и ее отца. В ходе прокурорской проверки «будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия», – говорится в сообщении прокуратуры.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка). Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»