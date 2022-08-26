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Пятница, 26 августа 2022, 10:10 мск

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На границе Китая с Казахстаном произошло землетрясение

Сегодня ночью в Китае на границе с Казахстаном произошел подземный толчок магнитудой 4,3. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился примерно в 60 км от границы с Казахстаном. Последствия ощущались в 200 км южнее города Чугучак в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Самый мощный подземный толчок произошел в 22:57 по московскому времени. Интенсивность сотрясений в эпицентре – 5,3 балла по шкале NSK-64.

Отмечается, что землетрясения в этом регионе не являются редкостью. Подземные толчки регулярно регистрируют в граничащих с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР Монголии, в Туве, Республике Алтай и Бурятии.

Алма-Ата, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Землетрясение

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