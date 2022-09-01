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Четверг, 1 сентября 2022, 16:00 мск

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В Оренбурге произошел пожар в экопарке

В Оренбурге ввели режим повышенной готовности из-за природного пожара в экопарке «Качкарский Мар». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Пожар в экопарке начался накануне, позже пожарные сообщили, что пламя удалось локализовать на площади 100 гектаров. Работы по тушению продолжаются. Для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации в Оренбурге введен режим повышенной готовности.

«Руководителям Северного и Южного округов, структурных подразделений администрации города поручено расширить минерализованные полосы между городским лесничеством и жилым сектором поселка Ростоши, организовать дополнительные просеки на землях экопарка, убрать поврежденные в результате пожара деревья, выделить дополнительные поливомоечные автомобили для бесперебойной заправки пожарных машин», – сообщает мэрия.

Кроме того, на случай эвакуации населения было поручено подготовить автобусы, а также организовать пункт временного размещения на базе школы.

Оренбург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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