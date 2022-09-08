В Турции лесные пожары вплотную приблизились к строящейся АЭС

На юге Турции полыхают лесные пожары. Пламя стремительно распространяется и подбирается к строительной площадке первой атомной электростанции «Аккую».
Огонь бушует в провинции Мерсин. Экстренные службы сообщают о первых пострадавших, передает РЕН ТВ. В тушении задействована спецтехника, в том числе самолеты и вертолеты. Ситуация осложняется сильным ветром.
«Пламя подобралось к строящейся атомной электростанции «Аккую». Спасатели уже эвакуировали сотрудников АЭС, а также местных жителей», – сообщает телеканал.
Тем временем, в Управлении лесного хозяйства Турции заявили, что огонь не представляет опасности для стройки. «В настоящий момент пожар не удается полностью взять под контроль, но он не угрожает строительству АЭС «Аккую», – сказали в ведомстве ТАСС.
Анкара, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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