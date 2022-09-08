В Ростове-на-Дону мать бросила новорожденного в биотуалете

В Ростове-на-Дону обнаружили мертвого младенца в биотуалете. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Тело малыша нашли местные жители в туалетной кабине, расположенной около торгового павильона в Первомайском районе.
Правоохранители установили личность матери. По версии следствия, у женщины начались схватки, но она не стала обращаться за медицинской помощью и родила в биотуалете. После этого мать оставила новорожденного и ушла.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube