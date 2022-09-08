В Ростове-на-Дону мать бросила новорожденного в биотуалете

В Ростове-на-Дону обнаружили мертвого младенца в биотуалете. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Тело малыша нашли местные жители в туалетной кабине, расположенной около торгового павильона в Первомайском районе.

Правоохранители установили личность матери. По версии следствия, у женщины начались схватки, но она не стала обращаться за медицинской помощью и родила в биотуалете. После этого мать оставила новорожденного и ушла.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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