В Грузии грабитель захватил заложников в банке

В Грузии неизвестный удерживает заложников в отделении банка. Мужчина ведет прямой эфир в соцсетях и требует денег.

Нападение произошло в Кутаиси в отделении «Банка Грузии». Вооруженный злоумышленник в маске захватил 10 человек, среди которых как клиенты, так и сотрудники учреждения. Позже стало известно, что двоих заложников удалось вывести из здания.

В соцсетях появилось видео с места событий. На кадрах, снятых из отделения банка, мужчина в камуфляже и в балаклаве требует принести ему два миллиона долларов.

В МВД Грузии подтвердили информацию о захвате отделения банка на проспекте Шота Руставели. Как сообщается на сайте ведомства, захватчик вооружен.

«В настоящее время мобилизованные на место сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые и неотложные процедуры, а также следственные и оперативные мероприятия», – сообщает пресс-служба грузинского МВД. Полиция оцепила территорию вокруг здания банка.

Тбилиси, Зоя Осколкова

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