В Грузии вооруженный мужчина в маске пытался ограбить банк

В Грузии вооруженный мужчина ворвался в отделение Bank of Georgia и попытался ограбить его. Об этом сообщают местные СМИ.

Попытка ограбления произошла в городе Кутаиси. Мужчина в маске вошел в здание банка и потребовал отдать ему деньги. В этот момент в отделении находились несколько посетителей, которые успели покинуть помещение.

Отмечается, что грабителю не удалось завладеть деньгами, он скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

Осенью 2020 года нападение на банк произошло в Тбилиси, тогда неизвестный взял в заложники девять человек. Он требовал снизить банковские проценты, запретить азартные игры и уменьшить цены на лекарства. К концу дня напавший сам сдался полиции. Попытки ограбления банков в Грузии также были предприняты в апреле 2021 года и в сентябре 2022-го.

Тбилиси, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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