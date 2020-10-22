В Грузии освободили заложников в банке, захватчик скрылся

В Грузии освобождены все заложники, захваченные в отделении банка. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны. Преступник получил выкуп и скрылся на полицейском автомобиле.

Захват произошел в городе Зугдиди в филиале Банка Грузии. Мужчина, вооруженный автоматом и гранатой, ворвался в здание и потребовал 500 тысяч долларов. В тот момент в отделении, по уточненным данным, находились 43 человека. Несколько заложников успели сбежать на крышу, откуда их спустили с помощью пожарной лестницы.

На место прибыл спецназ. Правоохранители вели долгие переговоры с захватчиком. В результате он вышел из здания с тремя заложниками, держа в руках гранату, сел в полицейский автомобиль и уехал. Остальные люди смогли беспрепятственно покинуть банк, никто из них не пострадал. Сейчас их допрашивают в рамках следственных мероприятий.

Телекомпания «Рустави 2» передает, что позже трое заложников были освобождены, в том числе начальник полиции края Самегрело – Верхней Сванетии Автандил Галдава. Сам преступник скрылся, сейчас ведется его розыск.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статьям «Разбой», «Противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия» и «Захват заложника».

Тбилиси, Зоя Осколкова

Тбилиси. Другие новости 22.10.20

На Ямале от коронавируса скончалась медсестра. / В Кургане водитель иномарки после ДТП бросил раненного пассажира и сбежал. / Под Екатеринбургом в столкновении ВАЗ и Volvo погиб мужчина. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»