В Грузии произошел захват заложников в банке

В Грузии вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка. Место происшествия оцеплено полицией. По предварительной информации, захватчик требует полмиллиона долларов.

Инцидент произошел в городе Зугдиди. Мужчина ворвался в отделение Банка Грузии, где находились около 30 человек. Один из сотрудников кредитного учреждения успел нажать тревожную кнопку.

Как сообщает телеканал «Рустави 2», преступников двое. Один из захватчиков вооружен автоматом, также замечена боевая граната. Нападавшие несколько раз выстрелили и позволили пожилым посетителям банка покинуть здание.

Кроме того, часть людей успели сбежать на крышу, откуда их спустили с помощью пожарной лестницы. Сколько находится заложников в здании, на данный момент неизвестно.

Премьер-министр республики Георгий Гахария утверждает, что преступник один. «Я уверен, что правоохранители сделают все для того, чтобы эффективно провести операцию и, что самое главное, мирно», – заявил чиновник.

В настоящее время идет спецоперация, к месту событий прибыл спецназ. По данным грузинских СМИ, захватчик требует 500 тысяч долларов.

Тбилиси, Зоя Осколкова

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