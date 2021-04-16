В Грузии произошел захват заложников в банке

В Тбилиси неизвестный захватил заложников в отделении банка. Об этом сообщил грузинский телеканал «Рустави-2».

Вооруженный мужчина ворвался в филиал Банка Грузии в столичном районе Авлабари. По предварительным данным, злоумышленник действует в одиночку.

Точно неизвестно, сколько людей находятся в здании. Есть информация, что число заложников – от двух до четырех. По словам очевидцев, пока выстрелов не было.

Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили периметр. Также был закрыт вход в станцию метро Авлабари. Требования захватчика неизвестны.

Стоит отметить, что это уже третий захват заложников в Грузии. В октябре прошлого года мужчина, вооруженный гранатой и автоматом, напал на филиал Банка Грузии в Зугдиди. Он потребовал 500 тысяч долларов. Переговоры длились целый день. В результате захватчику удалось скрыться.

Крупное нападение также произошло в ноябре в Тбилиси, тогда неизвестный взял в заложники девять человек. Он требовал снизить банковские проценты, запретить азартные игры и уменьшить цены на лекарства. К концу дня напавший сам сдался полиции.

Тбилиси, Зоя Осколкова

Тбилиси. Другие новости 16.04.21

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