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Четверг, 20 октября 2022, 18:02 мск

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Из Египта экстрадировали российского бизнесмена, заказавшего убийство

Из Каира экстрадировали российского бизнесмена, который нанял киллера для убийства делового партнера. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Московский предприниматель был задержан в Египте 2 октября. Он, будучи руководителем коммерческой организации, решил устранить бывшего соучредителя предприятия из-за возникшего между ними в 2010 году финансового конфликта.

Преступление было предотвращено сотрудниками полиции, а россиянин сбежал и скрывался, был объявлен в международный розыск, пока его не задержали при содействии Интерпола.

Подозреваемый был передан российским полицейским в аэропорту Каира и экстрадирован из Египта по запросу Генпрокуратуры России.

Каир, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Египет

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