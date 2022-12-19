В Австрии задержали гражданина Греции по подозрению в шпионаже в пользу России

Австрийские правоохранители задержали 39-летнего гражданина Греции русского происхождения. Его подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung со ссылкой на МВД страны.

По данным издания, задержанный является сыном бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба РФ, работавшего дипломатом в Германии и Австрии.

Спецназ нагрянул домой к подозреваемому в пригороде Вены. При обыске были обнаружены прослушивающие устройства, а также несколько мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов.

Есть сведения, что задержанный контактировал с дипломатами и сотрудниками спецслужб различных стран. Кроме того, он подозревается в разглашении государственной тайны.

Вена, Зоя Осколкова

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