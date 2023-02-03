В Уфе мужчина зарезал двух сыновей и покончил с собой

Житель Уфы расправился со своими сыновьями и покончил с собой. Жене с дочерью удалось сбежать. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Преступление было совершено сегодня утром. 41-летний мужчина вооружился ножом и напал на семью. Его супруга с 10-летней дочерью успели убежать и позвали на помощь. Когда они вернулись, дверь была заперта.

Правоохранители вскрыли жилище и обнаружили три трупа. Отец зарезал сыновей 13 и 7 лет, а затем совершил суицид.

Уголовное дело возбуждено по пп. «а», «в» ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство двух более лиц, малолетних). Расследование находится на контроле у руководства следственного управления республики, добавили в СКР.

Уфа, Зоя Осколкова

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