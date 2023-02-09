Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 14 351

Продолжает расти число жертв разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции. По последним официальным данным властей, количество погибших увеличилось до 14 351. Общее число пострадавших достигло 63 794 человек. Такие данные озвучил вице-президент республики Фуат Октай, передает турецкий телеканал NTV.

Политик также сообщил, что из-за удара подземной стихии разрушены 6 444 здания.

Из зоны бедствия, по последним данным турецкого Управления по контролю за стихийными бедствиями и ЧС (AFAD), эвакуированы 28 044 человека.

В ночь на понедельник, 6 февраля, сильное землетрясение произошло на юго-востоке Турции. Магнитуда подземных толчков в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш, по данным AFAD, достигала 7.7. Всего удар стихии затронул 10 провинций. За ним последовали 1052 афтершока.

От стихийного бедствия пострадала и соседняя Сирия. По данным телеканала Aljazeera, число жертв подземных толчков на севере страны выросло до 2 992 человек.

Анкара, Наталья Петрова

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