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Понедельник, 20 февраля 2023, 14:25 мск

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На Алтае мать заживо сожгла дочь на глазах у восьмилетнего сына

На Алтае мать подожгла свою полуторагодовалую дочь на глазах у восьмилетнего сына. Девочка скончалась от ожогов. Возбуждено уголовное дело.

Убийство было совершено жительницей села Урожайное Советского района. Женщина привезла детей к складским помещениям. «Облив ребенка горючей жидкостью, мать подожгла ее на глазах своего 8-летнего сына, после чего скрылась с места происшествия. От полученных травм ребенок скончался», – сообщает региональное управление СКР.

Уголовное дело возбуждено по п. п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью).

«Установлено, что семья состоит на учете как неблагополучная, и в январе этого года подозреваемая была ограничена судом в родительских правах», – добавили в ведомстве.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц органов системы профилактики, в чьи обязанности входил контроль за данной семьей.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / детоубийство

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