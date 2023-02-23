В Иркутской области произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Иркутской области. По данным регионального управления МЧС РФ, пострадавших и разрушений нет.
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Нижнеудинском районе, недалеко от поселка Алыгджер. При этом мощность подземных толчков в эпицентре оценивается в 6,3 балла, уточнили в МЧС. Очаг сейсмической активности залегал на глубине 10 км.
Сообщается, что пострадавших и разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 6,8 в Таджикистане. Эпицентр находился в 63 км от поселка Мургаба. Очаг залегал на глубине 77 км.
Кроме того, сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана сообщала о подземных толчках магнитудой 7 баллов. По данным казахских специалистов, эпицентр находился на территории Таджикистана, у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая. Землетрясение ощущали жители Алма-Аты.
Иркутск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube