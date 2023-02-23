В Иркутской области произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Иркутской области. По данным регионального управления МЧС РФ, пострадавших и разрушений нет.

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Нижнеудинском районе, недалеко от поселка Алыгджер. При этом мощность подземных толчков в эпицентре оценивается в 6,3 балла, уточнили в МЧС. Очаг сейсмической активности залегал на глубине 10 км.

Сообщается, что пострадавших и разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 6,8 в Таджикистане. Эпицентр находился в 63 км от поселка Мургаба. Очаг залегал на глубине 77 км.

Кроме того, сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана сообщала о подземных толчках магнитудой 7 баллов. По данным казахских специалистов, эпицентр находился на территории Таджикистана, у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая. Землетрясение ощущали жители Алма-Аты.

Иркутск, Зоя Осколкова

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