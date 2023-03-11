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Суббота, 11 марта 2023, 17:39 мск

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В Подольске 18-летний парень зарезал свою 16-летнюю бывшую подругу

В Подмосковье 18-летний юноша перерезал горло 16-летней бывшей подруге. Девятиклассница скончалась по дороге в больницу. Об этом сообщает телеграм-канал Shot. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Преступление совершено в микрорайоне Львовский города Подольска. По предварительным данным, школьницу на полу кухни с множественными колото-резаными ранениями в области шеи обнаружили родители, когда вернулись домой с работы. Позже девушка умерла в машине скорой помощи по пути в больницу.

До этого у девятиклассницы в гостях был ее бывший молодой человек. Экс-бойфренда задержали в Москве. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство).

По данным следствия,10 марта подозреваемый, находясь в квартире у 16-летней знакомой в Подольске, в ходе произошедшего конфликта нанес девушке несколько ножевых ранений, сообщает региональное управление СК России. От полученных травм школьница скончалась в машине «скорой помощи», отметили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельств произошедшего. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.

Добавим, областная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования убийства несовершеннолетней.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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