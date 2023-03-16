В старейшем заповеднике России горит лес

В Астраханском биосферном заповеднике возник пожар, распространившийся на три тысячи гектаров. Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

Природный пожар бушует на острове Блинов. Огонь удалось локализовать, больше он не распространяется. Разрозненные очаги активного горения и тления фиксируются внутри локализованной площади.

Это уже второй пожар в заповеднике. Ранее сообщалось, что природный пожар охватил два участка – Обжоровский и Дамчикский. Накануне было локализовано возгорание, затронувшее 750 га на Дамчикском участке.

Огонь тушат шесть человек и три единицы техники.

Астраханский заповедник – старейший в стране, он основан в 1912 году с целью сохранения и изучения природных комплексов и генетических фондов дельты Волги и побережья Каспия.

Астрахань, Зоя Осколкова

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