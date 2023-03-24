В Сочи произошло землетрясение

В Сочи сейсмологи зафиксировали подземные толчки. В региональном управлении МЧС сообщили, что пострадавших нет.

По данным Обнинской сейсмологической станции, зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,4 по шкале Рихтера интенсивностью 2-3 балла. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что в результате ЧП инфраструктура не повреждена, пострадавших нет.

В начале февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, за самыми мощными толчками последовали почти пять тысяч афтершоков. Происшествие стало самой разрушительной катастрофой в стране с 1939 года и худшим катаклизмом в регионе за 100 лет, по версии ООН. Тогда в Сочи также зафиксировали подземные толчки.

Сочи, Зоя Осколкова

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