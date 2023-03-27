В Дагестане полицейские застрелили открывшего по ним огонь мужчину

В Дагестане сотрудники МВД застрелили мужчину, который открыл по ним огонь. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Инцидент произошел в селе Джигия Кайтагского района. Правоохранители прибыли, чтобы проверить информацию о том, что 39-летний местный житель незаконно хранит у себя огнестрельное оружие.

«У входа в домовладение подозреваемый открыл огонь в сторону полицейских и ранил 30-летнего жителя соседнего села, который впоследствии от полученного ранения скончался. Ответным огнем стрелявший был ликвидирован полицейскими», – говорится в сообщении.

Правоохранительные органы проводят расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Махачкала, Зоя Осколкова

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