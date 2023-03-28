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Вторник, 28 марта 2023, 08:32 мск

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При нападении на пост полиции в Ингушетии пострадал один человек

В Ингушетии три человека совершили нападение на пост полиции. В результате был ранен один сотрудник. В республике объявили план «Перехват».

Неизвестные открыли огонь по посту «Волга-14» в районе Кантышево. «Предварительно, обстрел вели несколько человек с дистанции. Один сотрудник полиции получил ранение в ногу, его жизни ничего не угрожает», – сообщает телеграм-канал «112».

Полицейские открыли ответный огонь, после чего злоумышленники ушли в сторону села Майское.

Как уточняет Shot, личности предполагаемых преступников установлены. Для их поимки в республике ввели план «Перехват».

Магас, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Боевики на Северном Кавказе,