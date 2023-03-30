В Киргизии 43 ребенка отравились после распыления парфюма в школе

В Киргизии 43 ребенка отравились парфюмом, распыленным в школе. По данным республиканского Минздрава, госпитализировано 18 детей.

Инцидент произошел 29 марта в школе в селе Таштак Кара-Сууйского района Ошской области. Один из шестиклассников принес в школу флакон духов и распылил его в классе «из хулиганских побуждений», сообщает Sputnik Кырзызстан со ссылкой на Министерство образования и науки. В результате у учеников началась рвота и головокружение.

В Ошскую межобластную детскую клиническую больницу доставили 43 учеников шестого класса, 18 из них госпитализировали, остальных отпустили домой. Врачи оценили состояние госпитализированных детей как удовлетворительное.

По состоянию на 09:30 четверга, по итогам проведенного консилиума врачей, 13 детей выписаны в удовлетворительном состоянии под наблюдение медиков по месту жительства. «Остальные дети переводятся в отделение травматологии для дальнейшего наблюдения. На данный момент состояние их стабильное», – говорится в сообщении Минздрава.

Детям поставили предварительный диагноз «отравление неизвестным веществом». Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначена экспертиза, чтобы выяснить, какое вещество находилось в парфюме.

Бишкек, Наталья Петрова

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