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Пятница, 14 апреля 2023, 16:10 мск

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В Швеции россиянку задержали по подозрению в шпионаже

В Швеции задержали гражданку России по подозрению в промышленном шпионаже. Об этом сообщает местный канал TV4.

Операция по задержанию проводилась в городе Гетеборге. Женщина является сотрудницей нефтеперерабатывающего завода Preem.

«Расследование находится на ранней стадии, из соображений конфиденциальности мы не можем пока разглашать детали», – отметила пресс-секретарь окружной полиции Каролина Карлссон.

Как сообщили телеканалу другие сотрудники компании, правоохранители также допросили несколько человек и провели обыски в их домах.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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