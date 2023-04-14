В Швеции россиянку задержали по подозрению в шпионаже

В Швеции задержали гражданку России по подозрению в промышленном шпионаже. Об этом сообщает местный канал TV4.

Операция по задержанию проводилась в городе Гетеборге. Женщина является сотрудницей нефтеперерабатывающего завода Preem.

«Расследование находится на ранней стадии, из соображений конфиденциальности мы не можем пока разглашать детали», – отметила пресс-секретарь окружной полиции Каролина Карлссон.

Как сообщили телеканалу другие сотрудники компании, правоохранители также допросили несколько человек и провели обыски в их домах.

Стокгольм, Зоя Осколкова

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