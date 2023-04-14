В Швеции россиянку задержали по подозрению в шпионаже

В Швеции задержали гражданку России по подозрению в промышленном шпионаже. Об этом сообщает местный канал TV4.
Операция по задержанию проводилась в городе Гетеборге. Женщина является сотрудницей нефтеперерабатывающего завода Preem.
«Расследование находится на ранней стадии, из соображений конфиденциальности мы не можем пока разглашать детали», – отметила пресс-секретарь окружной полиции Каролина Карлссон.
Как сообщили телеканалу другие сотрудники компании, правоохранители также допросили несколько человек и провели обыски в их домах.
Стокгольм, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube