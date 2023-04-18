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Вторник, 18 апреля 2023, 09:01 мск

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В Иерусалиме два человека пострадали в результате стрельбы. Полиция подозревает теракт

Два человека получили ранения в результате стрельбы в Восточном Иерусалиме, сообщает издание The Times of Israel, ссылаясь на полицию. Правоохранители рассматривает версию теракта.

Инцидент произошел во вторник утром в районе Шейх-Джарра. Пострадали мужчины 50 и 48 лет, которые направлялись на молитву. Оба доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Мужчины направлялись на утреннюю молитву к могиле Симеона Праведного. Они находились в машине, когда по ним был открыт огонь.

Полиция разыскивает вооруженного преступника, который скрылся с места происшествия. Отмечается, что правоохранители обнаружили неподалеку от места нападения самодельный пистолет-пулемет, который использовал злоумышленник.

Тель-Авив, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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