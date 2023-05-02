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Вторник, 2 мая 2023, 10:02 мск

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В Азербайджане тренер убил семилетнего ученика

В Азербайджане тренер по самбо нанес смертельную травму семилетнему мальчику. Проводится расследование.

Трагедия произошла в Сумгайытской спортивной школе. Видео с тренировки попало в соцсети. На кадрах тренер избивает ученика, пинает и таскает его за волосы.

В результате мальчик получил травму шеи. Ребенка госпитализировали, он скончался в больнице.

По данным прокуратуры, насилие по отношению к ребенку применил тренер по дзюдо и самбо Мехман Халилов, бронзовый призер вторых Евроигр. Правоохранительные органы проводят расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Баку, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / детоубийство

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