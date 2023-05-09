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Вторник, 9 мая 2023, 08:41 мск

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Гражданин России погиб при обстреле в сектора Газа

Архив. Фото: Минобороны РФ

Россиянин погиб в секторе Газа в результате израильского обстрела. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Палестины.

«Гражданин России, Джамал Абу Хасван, погиб в городе Газа в результате обстрела Армии обороны Израиля», – заявил представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кедра.

Абу Хасван возглавлял клинику, которая специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации, передает РИА «Новости». Вместе с ним в результате обстрела погибли его жена и сын.

Израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов по объектам в секторе Газа, жертвами которых стали, по последним данным, 12 человек, еще 20 получили различные ранения.

Рамалла, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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