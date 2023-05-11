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Четверг, 11 мая 2023, 15:59 мск

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В Германии 12 человек пострадали при взрыве в многоэтажном доме

Взрыв произошел в квартире многоэтажного дома в Германии. По предварительным данным, пострадали 12 человек, среди которых пожарные и полицейские. Об этом пишет Spiegel.

Взрыв прогремел в Ратингене, недалеко от Дюссельдорфа. Официально причины произошедшего не сообщаются. По словам источников издания, сначала раздались хлопки, а затем повалил дым.

На место прибыли пожарные и правоохранители, здание было оцеплено. При этом на балкон соседней квартиры вышли на позицию снайперы.

В настоящее время известно о 12 пострадавших, среди них 10 пожарных и двое полицейских. Некоторые из раненые находятся в крайне тяжелом состоянии.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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