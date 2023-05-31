Пять человек погибли, 19 ранены при обстреле птицефабрики в ЛНР из HIMARS

По последним данным, в результате ночного обстрела украинскими войсками птицефабрики в поселке Карпаты в Луганской народной республике погибли пять человек, еще 19 ранены. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Первоначально сообщалось о гибели четырех человек. Жертвами стали строители. Отмечалось, что ранения получили 16 человек.

Позже стало известно, что число погибших при обстреле увеличилось до пять человек, еще 19 человек получили ранения. ВСУ ударили по птицефабрике из РСЗО HIMARS – были выпущены четыре ракеты, три из них с поражающими элементами в виде шрапнели. «Поврежден строительный городок и здание птицефабрики», – говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

Москва, Наталья Петрова

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