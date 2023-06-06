Прорыв Каховской ГЭС: ситуация в Херсонской области под контролем, готовится эвакуация части населения – власти

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что власти готовы в случае необходимости провести эвакуацию жителей прибрежных сел после разрушения задвижек Каховской ГЭС. Ситуация в прибрежных районах Днепра находится под контролем, «угрозы жизни людей нет», – заверил он. В свою очередь глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что власти готовят эвакуацию части населения.

«Сотрудники МЧС и власти контролируют уровень воды в реке. Если это потребуется, мы готовы эвакуировать жителей прибрежных сел, подготовлены автобусы», – написал Алексеенко в своем телеграм-канале. Он призвал местных жителей доверять только официальной информации.

Позже руководитель регионального правительства со ссылкой на данные МЧС уточнил, что уровень подъема воды ниже Каховской ГЭС составляет от 2 до 4 метров, что «не угрожает крупным населенным пунктам ниже по течению реки». «В зону подтопления попадают пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряне, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек», – отметил Алексеенко.

По его словам, главы муниципалитетов информируют население о сложившейся ситуации, уже подготовлены автобусы и места размещения людей, «если потребуется эвакуировать жителей прибрежных домов». «В Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены три оперативные группы спасателей МЧС России. Ситуация под полным контролем», – подчеркнул чиновник.

В свою очередь в администрации Херсонской области заявили, что жителям прибрежных населенных пунктов нужно быть готовыми к эвакуации. «Если вы наблюдаете подъем воды, который угрожает вам и вашим близким, необходимо собрать всех членов семьи, подготовить документы, деньги и ценные вещи и быть готовыми покинуть прибрежную зону. В особенности это касается жителей следующих населенных пунктов: Казачьи Лагери, Новая Маячка, Алешки, Кардашинка, Голая Пристань, Збурьевка», – говорится в сообщении.

Со своей стороны глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что после прорыва Каховской ГЭС вода затапливает «дачные поселки и Цюрупинск с Голой Пристанью». Позже он уточнил, что разрушение задвижек Каховской ГЭС привело к повышению уровня воды на 5 метров. «Прибрежные зоны ниже по течению всех населенных пунктов – Новая Каховка, Днепряны, Корсунка и далее – затоплены. Катастрофа уже есть, избежать смертей удалось только благодаря тому, что и ГЭС выстояла, и службы работают. Люди, которые находятся в непосредственной близости от воды, переводятся в сухие места», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Готовится эвакуация части населения, однако она «не будет масштабной», пояснил Леонтьев.

Леонтьев ранее заявил, что в результате ночных ударов со стороны ВСУ по Каховской ГЭС повреждена верхняя часть Каховской ГЭС, разрушены задвижки плотины, что привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению. Он допустил эвакуацию жителей Корсунок и Днепрян, которые находятся ниже по течению.

По оценке чиновника, ремонт Каховской ГЭС невозможен. Гидроэлектростанцию «предстоит отстраивать заново после нашей победы», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Администрация Новокаховского городского округа уточнила в Telegram, что ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС предположительно из РСЗО «Ольха». «В результате обстрела получили частичные разрушения конструкции ГЭС, что привело в последующем разрушение трех ее пролетов под давлением воды», – говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

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