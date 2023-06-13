Отец убил трехлетнюю дочь, разряжая охотничье ружье

В Красноярском крае отец случайно застрелил маленькую дочку, когда разряжал ружье. Прокуратура проводит проверку.

Трагедия произошла на рыболовецкой точке «Дерябино» в 80 км от поселка Носок Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Как установили правоохранители, мужчина хранил ружье незаконно.

В какой-то момент отец попытался разрядить оружие, произошел выстрел, пуля попала в девочку. Малышку доставили в больницу, но врачам не удалось ее спасти.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Красноярск, Зоя Осколкова

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