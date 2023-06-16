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Пятница, 16 июня 2023, 14:55 мск

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В США хакеры атаковали хранилище радиоактивных отходов

В США совершена кибератака на хранилище радиоактивных отходов, которое находится под управлением министерства энергетики. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Масштабная хакерская атака была совершена на несколько ведомств. В числе прочих киберпреступники взломали систему одной из национальных лабораторий в Теннесси, где проводились испытания в области ядерной энергетики. Представители лаборатории заявили, что взломанные данные не были связаны с объектом.

Кроме того, под атаку попал завод по изоляции ядерных отходов. На предприятии радиоактивные отходы хранятся на глубине около 300 метров. Представители хранилища комментариев на этот счет не давали.

Тем временем, Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) заявило, что предпринимает усилия для борьбы с последствиями масштабного взлома. Пока нет сведений о том, что за группировка стоит за этой атакой.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Кибертерроризм

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