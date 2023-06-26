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Понедельник, 26 июня 2023, 13:59 мск

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В семи регионах России ввели режим ЧС из-за пожаров

В Сибири и на Дальнем Востоке природные пожары распространились на обширные территории. В семи регионах введен режим чрезвычайной ситуации.

В 58 субъектах страны власти запретили жителям посещать леса и разжигать костры под угрозой штрафов. Наиболее сложная ситуация с лесными пожарами сложилась в Алтайском и Хабаровском краях, Томской, Магаданской областях, а также Туве.

В борьбе с распространением огня спасатели роют специальные траншеи и распиливают поваленные деревья. К тушению привлекли авиацию.

Ситуацию усугубляют жара и засуха, которые чередуются грозами. По мнению специалистов, ущерб летом может превысить полученный в весенний период, который и так считался крайне тяжелым.

Томск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Лесные пожары

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Дальний Восток, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Лесные пожары,