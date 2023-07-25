Отсидевший за убийство и изнасилование мужчина убил девушку через 10 дней после освобождения

В Красноярском крае задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 16-летней девушки. Об этом сообщает региональное управление СКР. В прокуратуре уточнили, что подозреваемый был неоднократно судим и совсем недавно вышел из колонии.

Труп обнаружили в лесополосе в Дивногорске недалеко от федеральной автомобильной трассы. Девушку разыскивали волонтеры после того, как она ушла встретиться с подругой, но так и не вернулась домой и перестала выходить на связь.

«В результате неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 34-летний житель Дивногорска. Мужчина задержан», – говорится в сообщении СКР.

По результатам экспертизы было установлено, что биологический образец подозреваемого совпадает с найденным на теле погибшей девушки.

В прокуратуре уточнили, что задержанный был неоднократно судим. В 2014 году он освободился из колонии, где отбывал наказание за убийство. Через несколько дней он надругался над девушкой и был вновь осужден. Подозреваемый повторно освободился десять дней назад.

Красноярск, Зоя Осколкова

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