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Пятница, 11 августа 2023, 15:38 мск

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Залезший в дом через форточку мигрант пытался изнасиловать женщину в Подмосковье

В подмосковном Раменском задержали мигранта по подозрению в попытке сексуального насилия. Мужчина выследил женщину и под утро пробрался к ней в дом через форточку, чтобы изнасиловать. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Преступник проследил за понравившейся ему 40-летней женщиной и в пять утра проник в ее дом в деревне Дурниха через форточку. Женщина спала, когда злоумышленник попытался ее изнасиловать. Хозяйка дома смогла отбиться от незваного гостя и позвонила в полицию.

Нападавший сбежал, но его задержали по горячим следам. Им оказался 26-летний выходец из Средней Азии, находившийся в России без регистрации. Сейчас с ним работают правоохранители.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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