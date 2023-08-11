Залезший в дом через форточку мигрант пытался изнасиловать женщину в Подмосковье

В подмосковном Раменском задержали мигранта по подозрению в попытке сексуального насилия. Мужчина выследил женщину и под утро пробрался к ней в дом через форточку, чтобы изнасиловать. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Преступник проследил за понравившейся ему 40-летней женщиной и в пять утра проник в ее дом в деревне Дурниха через форточку. Женщина спала, когда злоумышленник попытался ее изнасиловать. Хозяйка дома смогла отбиться от незваного гостя и позвонила в полицию.

Нападавший сбежал, но его задержали по горячим следам. Им оказался 26-летний выходец из Средней Азии, находившийся в России без регистрации. Сейчас с ним работают правоохранители.

Москва, Наталья Петрова

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