На египетском курорте закрыли пляжи из-за акулы

В Египте на курорте Дахаб закрыли все пляжи из-за замеченной у побережья акулы. Об этом сообщил глава Управления охраны природы при Министерстве окружающей среды Мохамед Салем.

Власти приняли решение закрыть пляжи для плавания, дайвинга или рыбалки в качестве меры предосторожности. По словам чиновника, информации о каких-либо несчастных случаях не поступало. Сколько будут действовать ограничения, он не уточнил. Он лишь указал, что дата открытия пляжей будет определена после оценки ситуации в этом районе. Специалистам предстоит установить вид акулы, замеченной в районе одного из популярных у туристов пляжей, пишет издание Al-Masry al-Youm.

Напомним, в июне акула убила россиянина в районе пляжа Dream Beach в Хургаде.

Каир, Наталья Петрова

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