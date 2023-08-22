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Вторник, 22 августа 2023, 15:30 мск

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Спецслужбы задержали подозреваемого в покупке секретной военной разработки

В Ростовской области задержали мужчину, который пытался купить секретное военное изделие для дальнейшей перепродажи. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону, гражданин был задержан правоохранителями с поличным при попытке приобрести военное изделие, о секретности которого был осведомлен.

Возбуждено уголовное дело по статье 283.1 УК России (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну), передает ТАСС.

Отмечается, что подозреваемый раньше работал в фирме по реализации деталей авиационной промышленности и радиолокационного оборудования. После увольнения он продолжал деятельность как частное лицо, зная о секретности деталей.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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