Жителя Швеции задержали за шпионаж в пользу России в течение десяти лет

В Швеции задержали 60-летнего гражданина за шпионскую деятельность в пользу России. Об этом сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на прокуратуру страны.

«В понедельник, 28 августа, прокурор предъявляет обвинения по делу, в рамках которого мужчина в возрасте 60 лет задержан по подозрению в грубой незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против иностранных держав», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Мужчину арестовали осенью прошлого года. По данным издания, подозреваемый якобы работал на российские спецслужбы в течение десяти лет, а также покупал для РФ технику и электронику. Таким образом, он мог нанести ущерб безопасности не только Швеции, но и США.

При аресте предполагаемого шпиона шведские спецслужбы также задержали его супругу. Пара вела бизнес в Швеции по импорту и экспорту с оборотом более 30 миллионов в год. Позже подозрения с женщины сняли.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»